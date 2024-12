Anna Ermakova zieht Konsequenzen: "Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet"

Auch zu ihrer Oma war der Kontakt nicht so eng, wie andere ihn haben. Trotzdem hat der Tod sie sehr getroffen. "Obwohl ich meine Oma leider nicht sehr gut kannte, traf mich das härter, als ich erwartet hatte. Sie war eine starke Frau, die mir immer Freundlichkeit entgegenbrachte, wenn ich sie traf", so das Model. Und so wird sie auch das Grab besuchen – doch das möchte sie nur für sich machen. "Ich möchte privat meinen Respekt erweisen und konzentriere mich vorerst auf die Heilung."