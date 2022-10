Anna Heiser: Dramatische Beichte in der Schwangerschaft! Jetzt kommt alles raus

Anna und Gerald Heiser wünschen sich schon lange ein zweites Kind. Nun geht ihr Wunsch endlich in Erfüllung und das "Bauer sucht Frau"-Paar kann es kaum erwarten, den kleinen Knirps endlich in den Armen zu halten. Doch leider genießt die 32-Jährige ihre Schwangerschaft nicht so sehr, wie sie es sich gewünscht hätte...