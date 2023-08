Anna Heiser: "Es ist irgendwie traurig" - Herzzerreißendes Geständnis um Baby Nr. 3

Bei Instagram wendet sich Anna Heiser mit dem Thema an ihre Fans. "Lange Gespräche, tausende Gedanken, Gefühlschaos… Obwohl es sich für mich immer noch komisch anfühlt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Familienplanung abzuschließen. Wir sind komplett", schriebt sie.

Die Entscheidung ist ihr alles andere als leicht gefallen. Es ist irgendwie traurig sich vorzustellen, all das nicht noch ein mal erleben zu können- keine Schwangerschaft mehr, keine Vorfreude auf den neuen Familienmitglied, keine mini Babysachen, kein Duft des eigenen Neugeborenen…", erklärt sie weiter. Doch für Anna ist es ganz klar! Der Weg zu ihrer kleinen Familie war alles andere als leicht. Sie erlitt eine Fehlgeburt, Sohn Leon kam drei Wochen zu früh per Not-Kaiserschnitt zur Welt und auch Alina war ein Frühchen. "Wollen wir es noch ein Mal riskieren? Nein. Wir haben zwei wundervolle, gesunde Kinder, die uns fleißig auf Trab halten und dafür sind wir unendlich dankbar. Wir sind eine Familie", so Anna weiter.