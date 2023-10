Anna Heiser: Traurige Beichte! Es bricht ihr das Herz

"Wie erkläre ich einem 2,5-jährigen Kind, was Tod ist? Auch wenn es sich 'nur' um ein Haustier handelt, war Shuffels für Leon schon immer da gewesen. Und auf ein Mal ist er weg", so Anna. "Ich wusste nicht, wie ich es in Worte fassen soll, also habe ich meinem Sohn erzählt, dass unser geliebter Kater jetzt bei den Sternen ist. Wenn er abends einen hellen Stern am Himmel sieht, ist es der Shuffels. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig oder falsch war, denn ich weiß nicht, wie man kleine Kinder mit dem Tod konfrontiert. Aber als Leon vorhin einen Stern gesehen hat, hat er mit seinem kleinen Finger auf ihn gezeigt und ganz leise 'Shuffels' geflüstert."

Wenn es nach ihren Fans geht, hat Anna in dieser Situation alles richtig gemacht. "Man kann Kindern den Tod erklären, absolut richtig was du gemacht hast. Ein Kind, was eine Frage stellt, hat eine ehrliche (natürlich altersgerechte) Antwort verdient", schreibt eine Userin.