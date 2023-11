Anna Hofbauer: Das hält sie von Reality-TV-Shows

Anna Hofbauers Talent wurde früh erkannt. So besuchte die Bayerin ein musisches Gymnasium und später eine private Schauspielschule. An der Hamburger Joop van den Ende Academy absolvierte sie ihre Ausbildung als Musicaldarstellerin. Der Durchbruch gelang Anna schließlich 2012 in "Das Phantom der Oper".

Im TV steht die 35-Jährige neben ihrer Arbeit sie als Sprecherin für ARD und ZDF bei "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. Auch in der Musik-Branche konnte die Blondine sich beweisen und veröffentlichte 2017 ihr erstes Album "Make it come true".

Seit 2017 ist Anna mit dem Schauspieler Marc Barthel zusammen. Im November 2019 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Leo zur Welt, 2022 folgte mit Carlo Söhnchen Nummer zwei.