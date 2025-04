Anna Hofbauer und Marc Barthel: Bald im "Sommerhaus der Stars"? Deutliches Statement

Haben Sie schon einmal so gestritten, dass danach Funkstille herrschte?

Marc: Wir können uns auch mal ganz gut anschweigen. Wenn wir uns streiten, kann ich eigentlich den Timer stellen, was passiert: Nach etwa einer Minute kommt per SMS ein Aufsatz von Anna, wo sie noch einmal alles aufarbeitet, was nicht gesagt wurde.

Anna: Marc ist jemand, der sich umdreht und einfach nicht mehr weiterreden will. Das macht mich wahnsinnig! Wenn ich etwas klären möchte, dann muss es sofort passieren – und nicht erst Stunden später.

Marc: Im Endeffekt ist dann aber alles halb so schlimm und wir vertragen uns meist doch wieder recht schnell.

Sie sind beide berufstätig. Wie organisieren Sie Ihren Alltag mit Job und Kindern?

Anna: Ich stehe jeden Morgen um halb sieben mit den Jungs auf, bereite die Brotboxen vor, frühstücke mit ihnen und bringe sie in den Kindergarten. Dort verbringen sie dann den Vormittag, und ich hole sie nach dem Mittagessen ab. Danach haben wir noch Zeit miteinander, bevor ich am frühen Abend ins Theater muss und Marc oder die Nanny übernehmen. Auch, wenn ich am Abend auf der Theaterbühne stehe und oft erst gegen 23 Uhr nach Hause komme, ist es mir wichtig, gewisse Routinen zu bewahren.

Marc: Wir sind glücklich darüber, ein so großartiges Backup zu haben mit unserer Nanny. Anna und ich gehen beide einem Beruf nach, bei dem man nicht einfach so ausfallen kann. Eine Show kann nicht mal eben abgesagt werden, wenn 1700 Karten verkauft wurden. Bei mir am Set von "Notruf Hafenkante" wurde sehr viel Geld für die Location, Kameramänner und das ganze Team investiert. Da kann man nicht einfach sagen: "Ich komme heute nicht."