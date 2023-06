Anna-Maria Ferchichi: "Geschockt!" Erstes Statement nach den Baby-News

"Es war gestern Abend eine Freundin bei mir, die ist noch relativ jung und sie sagt so: 'Anna-Maria, ich bin fünf Tage überfällig'", berichtet Anna-Maria jetzt ihren Followern. Nachdem sie weitere Symptome aufzählte, war die Sache für die Achtfach-Mama klar. Sie riet ihrer Freundin zu einem Schwangerschaftstest. "Dann lag ich abends im Bett und dachte: Wann hatte ich denn zuletzt meine Tage? Ist ja auch schon zwei Wochen zu spät." Also kaufte die 41-Jährige am nächsten Tag gleich ein Doppelpack und testete sich gleich mit. Das Ende der Geschichte: Ann-Maria und ihre Freundin sind beide schwanger. "Wir waren leicht geschockt."