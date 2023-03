Anna-Maria Ferchichi: Getrennte Betten! Es bricht ihr das Herz

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna-Maria nun, dass ihre Töchter sich kein Bett mehr teilen. "Es ist ein neuer Abschnitt! Es verging kein einziger Tag in den letzten neun Jahren, an dem Laila und Aaliyah nicht zusammen in einem Bett geschlafen haben. Jetzt fordert Laila ihren Freiraum, den sie auch braucht", erklärt sie. "Obwohl es Aaliyahs Herz gebrochen hat, versteht sie die Entscheidung ihrer Schwester. Trotzdem hat sie sich zu ihren Brüdern ins Bett gelegt."