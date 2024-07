Anna-Maria Ferchichi: Große Angst! "Wir schlittern von Extremsituation zu Extremsituation"

Warum die neuen Lebensumstände nach Bushidos Rap-Rente ihr Angst einjagen? Sie sorgt sich um ihren Ehemann: "Wieder eine neue Situation, wo wir uns alle anpassen müssen, vor allem aber ja du", wendet sie sich an ihren Gatten. "Ich hoffe, dass du etwas findest, was dich ausfüllt, weil eben Rentner sein in dem Alter, möchte keiner." Bleibt abzuwarten, ob sich der Musiker in seinem Ruhestand ein neues Hobby zulegen wird. Eins ist gewiss, für Bushido steht nach seinem Bühnen-Aus erst einmal mehr Zeit mit der Familie an und das ist bestimmt auch für Anna-Maria Ferchichi eine schöne Veränderung.

