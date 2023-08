Anna-Maria Ferchichi: Nach Ehedrama mit Bushido - "Mein Albtraum ist wahr geworden"

Anna-Maria war mit ihrem Auto auf der Autobahn unterwegs, als plötzlich nichts mehr funktionierte. "Leute, mein persönlicher Albtraum ist geworden! Es sind draußen 48 Grad und mein Auto ist komplett stehengeblieben. Ich konnte gerade noch zu runterrollen. Super...", berichtet sie aufgebracht in ihrer Instagram-Story. Anna-Maria bestellte sofort ein Uber, um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. "Da wir in Dubai sind, war mein Fahrer innerhalb von zwei Minuten da. Der hat auch jemanden, der mein Auto abholt. Das ist so ein Glück." Der Schock sitzt trotzdem immer noch tief. "Ich fasse es nicht. Heute ist der heißeste Tag des Jahres und ich bleibe in der Wüste stehen. Ich habe richtig Panik bekommen!" Zu Hause wurde sie dann gleich von ihren Drillingen empfangen. "Wir gehen jetzt Papa aufwecken und ihm erzählen, was passiert ist. Gott sei Dank wart ihr nicht im Auto!"