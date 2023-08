Anna-Maria Ferchichi: Sie hat Bushido rausgeschmissen!

"Ich bin richtig sauer auf ihn und habe ihn gebeten, hier nicht zu schlafen", schimpft Anna-Maria jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie drohte sogar, die Tür abzuschließen, damit er nicht mehr reinkommt. Getan hat sie es dann doch nicht, "weil ich dachte, vielleicht kommt er doch." Als sie am nächsten Morgen nach unten kam, erlebte Anna-Mariam jedoch ihr nächstes blaues Wunder. Das ganze Haus roch nach Zigarettenrauch! "Unsere Küche, unsere Waschküche. Hier war jemand und hat geraucht", ist sich die Schwester von Sarah Connor sicher. "Ich weiß nicht, ob er jemanden dabei hatte, der raucht", rätselt Anna-Maria weiter. "Das kann ich mir jetzt so einfach gar nicht vorstellen." Ihre Tochter Aaliyah hat in der Nacht laute Geräusche und Türenklappen gehört. "Und die Nannys sagen, sie sind auch wach geworden, weil sie jemanden gehört haben." War womöglich doch jemand Fremdes im Haus? "Ich habe bei der Security angerufen, die werten jetzt alle Kameras aus", berichtet sie weiter. "Richtiges Scheiß-Gefühl. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll."

Wenig später gibt Anna-Maria noch ein Update. "Mein Mann ist wieder zu Hause. Ich habe ihn abgeholt. Er war nebenan im Hotel. Auch wir streiten uns mal. Da wir beide sehr hitzköpfig sind, ist es besser, wenn wir uns eine Nacht trennen." Und was ist mit dem Rauchgeruch? "Das war irgendein Arbeiter, der hier versehentlich reingelaufen ist und wahrscheinlich im falschen Haus stand. Das wird sich hoffentlich aufklären."