Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Nach Babydrama - Große Sorge um die Drillinge!

Seit einiger Zeit leben Anna-Maria und Bushido mit ihren Kindern aus Angst vor dem Abou-Chaker-Clan in Dubai. Obwohl sie dort ein freieres Leben als in Deutschland führen können, hat der Umzug seine Schattenseiten. Anna-Maria hat Angst, dass ihr jüngsten Töchter Deutsch verlernen. "Die Drillinge sprechen einfach nur Englisch. Wir geben uns so viel Mühe und wir sprechen auch die ganze Zeit Deutsch. Und ich muss sagen, Issa fällt immer mehr ins Englische. Und Laila spricht fast 80 Prozent, wenn wir draußen sind, nur Englisch. Dann auch mit den Kleinen. Klar, die Nannys sind dabei und sagt sie 'das ist unhöflich'", klagt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. "Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die irgendwann gar kein Deutsch mehr sprechen werden und ich finde das richtig schade."