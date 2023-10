Anna-Maria Ferchichi: Untreue-Geständnis! "Ich würde es niemals unseren Kindern sagen!"

Bei Instagram widmet sich Anna-Maria Ferchichi dem Thema. Und antwortet ganz ehrlich auf die Frage, auch wenn es ihr gar nicht so einfach fällt. "Würde es mich verletzen? Ja! Wäre mein Herz gebrochen, ja!!! Würde ich alles deshalb aufgeben, was wir haben? 8 anderen Menschen das Herz brechen, weil mein Partner in einem Moment "schwach" war? Womöglich nicht", schreibt sie nachdenklich. Trotzdem würde sich natürlich etwas zwischen ihnen verändern. Und eines würde sie ganz sicher nicht machen: Es ihren Kindern erzählen! "Unsere "Probleme" gehen die Kinder nichts an! Ich bin nicht die Art von Mensch, die dann bösartig werden würde. Ich würde mich zurückziehen und konsequent sein", so die Beauty weiter.

Eine Sache würde sie aber nie verzeihen: Eine Affäre. Da zieht sie definitiv eine Grenze!

Doch zum Glück muss sie sich mit dem Thema aktuell gar nicht auseinandersetzen. "Ich bin unendlich dankbar, dass Eifersucht keinen Platz in unserer Ehe hat", schwärmt sie.