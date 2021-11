Anne Wünsche: Baby-Geschlecht enthüllt?

"Da es bewusst meine letzte Schwangerschaft und Karims erste ist, möchten wir es gern besonders machen", verriet Anne Wünsche. Über ein Ultraschallbild will Anne Wünsche nicht erfahren, ob es ein Junge oder Mädchen wird. "Sondern über eine Babyparty, während wir den Luftballon platzen lassen. Das hatte ich noch nie", so der Web-Star. Karim will Anne Wünsche weiterhin nur selten zeigen - das hat auch einen Grund: "Ich zeige ihn sehr selten auf meinem Account, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ziemlich viel kaputtmacht", verriet sie.

