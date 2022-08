Annemarie Eilfeld: Besonderer Baby-Name! Nennt sie ihr Kind wirklich so?

Ob sie das wohl so erst meint, ist erst einmal dahingestellt. Doch eines ist auf jeden Fall bereits klar - ihr Kind wird zuerst einmal den Nachnamen Eilfeld tragen. Nach der Hochzeit mit ihrem Tim soll sich das jedoch ändern. Außerdem verriet die Sängerin auch, dass sie ihr Kind auf natürlichem Weg zur Welt bringen will, da sie auch auf natürlichem Weg schwanger geworden ist. Das war für Annemarie Eilfeld durch ihr Leiden am PCO-Syndrom (einer Hormonstörung) nicht selbstverständlich, da die Ärzte dies eigentlich so gut wie ausgeschlossen hatten. Da freuen sich die werdenden Eltern bestimmt umso mehr auf ihr kleines Wunder.

Auch Lena Gercke schwebt aktuell im Baby-Glück. Wie sie ihre Schwangerschaft mit Baby Nr. 2 verkündete, erfährst du im Video: