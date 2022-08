Annemarie Eilfeld: Horror-Beichte während der Schwangerschaft!

Irgendwann wurde der werdenden Mutter dann alles zu viel und sie fasste einen drastischen Entschluss - sie gab ihre Wohnung in Berlin auf! Sie erzählt: "Ich habe in meiner alten Heimatstadt in Sachsen-Anhalt ein Haus gekauft, weil ich dachte, ich muss hier jetzt weg". Seither hat der Spuck zum Glück ein Ende, wie sie erleichtert weiter preisgibt: "Als ich umgezogen bin und mit Tim zusammengewohnt habe, da hat sich das dann verlaufen". Da kann Annemarie Eilfeld nun wohl endlich aufatmen und ihre Schwangerschaft in vollen Zügen genießen.

