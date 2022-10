Antonia Hemmer: Alles nur für Patrick? Sie überrascht mit krassem Umstyling!

Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer haben zwar die diesjährige Staffel vom "Sommerhaus der Stars" gewonnen, ecken allerdings trotzdem bei den Zuschauenden ziemlich an. So wurde das Verhalten des einstigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten gegenüber seiner Freundin heftig kritisiert. Dass er sie mit langen Haaren kennengelernt habe und das viel schöner als ihre jetzigen, kürzeren Haare finde, verglich Patrick mit dem Tuning eines Autos: "Das ist wie, wenn du so einen alten Golf tunst, dann kaufst du den, baust das Tuning ab und sagst dann 'Ja, super Auto.", war nur einer seiner verletzenden Kommentare.

Jetzt scheint Antonia allerdings klein beizugeben und zeigt sich wieder mit deutlich längeren Haaren - so, wie Patrick es schön findet. Ob sie ihre Frisur nur ihres Freundes wegen geändert hat?

