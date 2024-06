Paul Janke & Antonia Hemmer: Neue Fotos! Zweite Chance für ihre Liebe?

Nicht nur die Fans sind begeistert von dem Pferdewirt-Look des Ur-Bachelors, auch "Kampf der Realitystars"-Flirt Antonia Hemmer kommentiert den Post mit vielsagenden Worten und schreibt frech: "Denkst’ wenn du jetzt ein auf Bauer machst, dass du dann Chancen bei mir hast, hm?".

Rückblickend waren Bauern bei der einstigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten ja schließlich ihr Beuteschema. Ob es nach der Trennung von ihrem Rinderzüchter-Ex Patrick Romer, jetzt Paul schafft, sie mit seinem ländlichen Fotoshooting um den Finger zu wickeln? Die Fans würden dieses Comeback zumindest mehr als gutheißen, wie man den Kommentaren entnehmen kann: "Ihr seid so süß. Diese unterschwellige Flirterei. Liebs.", "Er wäre auf jeden Fall die beste Wahl" oder "Du solltest ihn nehmen. Er wird dir nicht so assi dein Herz brechen", lauten nur ein paar der Stimmen ihrer Anhänger.

Doch was sagt Paul zu dem Ganzen? Auch er meldet sich unter Antonias Kommentar zu Wort und kommentiert stumpf: "Warte mal. Jetzt muss ich natürlich überlegen … besser widerlich als wieder nicht". So so, ob sich da am Ende wirklich noch einmal etwas entwickeln kann, bleibt abzuwarten.

Welche Bestrafungen bei "Kampf der Realitystars" am härtesten waren, erfährst du im Video: