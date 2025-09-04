Ariel als neue Fan-Queen? Überraschende Wende bei AYTO
Drama, Streit und ehrliche Momente: Ariel polarisiert bei "AYTO – Realitystars in Love" und entwickelt sich gleichzeitig zum Liebling der Zuschauer.
Ist Ariel der neue Publikumsliebling der fünften Staffel "Are You The One – Realitystars in Love"?
© RTL / Frank Beer
Bei "Are You The One – Realitystars in Love" kracht es aktuell in der Villa an allen Ecken und Enden. Dramen, Liebesdreiecke und kleine Skandale bestimmen den Alltag der Kandidaten. Doch während sich viele Realitystars gegenseitig das Leben schwer machen, sticht eine Kandidatin heraus – sowohl in der Villa als auch bei den Fans: Ariel (22).
Vom Skandal zum Sympathie-Bonus
Die Schweizerin ist kein unbeschriebenes Blatt: Schon bei "Prominent getrennt" zeigte sie, dass sie für Drama und Emotionen gleichermaßen gut ist. Nun erobert sie mit ihrer direkten, unverblümten Art auch die Zuschauer von AYTO-VIP.
Ariel geriet zuletzt in die Schlagzeilen, als ein Vorfall im Badezimmer die Jackpot-Summe der gesamten Gruppe drastisch schrumpfen ließ – ganze 50.000 Euro gingen verloren. Während ihre Mitstreiter in der Villa sie dafür hart ins Visier nahmen, entwickelte sich draußen ein ganz anderes Bild: Viele Fans feiern Ariel für ihre Gelassenheit.
Streit in der Villa, Support im Netz
"WIESO wird Ariel von den Mädels so gehatet und keiner redet über Kevin?", fragt eine Instagram-Userin stellvertretend für viele. Denn eigentlich war es Mitspieler Kevin Njie (29), der mit seinem Verhalten für den Geldabzug verantwortlich war.
Vor allem Hati Suarez (25) macht Ariel das Leben in der Villa schwer. Mehrere Kandidatinnen scheinen sich gegen sie verschworen zu haben. Doch genau das stärkt Ariels Image bei den Fans, die sich hinter sie stellen. Kommentare wie "Ariel möchte ich in jedem Format sehen!" häufen sich unter den Clips auf Social Media.
Mehr als nur Drama
Dass Ariel nicht nur die harte, laute Seite zeigt, sondern auch verletzliche Momente zulässt, macht sie für viele noch nahbarer. Gerade diese Mischung aus Ehrlichkeit, Stärke und emotionalen Einblicken scheint der Grund dafür zu sein, warum sie trotz aller Konflikte zum Publikumsliebling avanciert.
"Are You The One – Realitystars in Love" läuft jeden Mittwoch ab 0:00 Uhr auf RTL+.