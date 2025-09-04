Ariel als neue Fan-Queen? Überraschende Wende bei AYTO

Vor allem Hati Suarez (25) macht Ariel das Leben in der Villa schwer. Mehrere Kandidatinnen scheinen sich gegen sie verschworen zu haben. Doch genau das stärkt Ariels Image bei den Fans, die sich hinter sie stellen. Kommentare wie "Ariel möchte ich in jedem Format sehen!" häufen sich unter den Clips auf Social Media.