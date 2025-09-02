"Prominent getrennt": Bitteres Aus für Favoriten – Überraschungs-Sieger räumen ab
Tränen, Taktik und ein überraschendes Finale – in der letzten Folge von "Prominent getrennt" zeigt sich, wer am Ende wirklich die Nerven behält.
Welches Ex-Paar gewinnt das große Finale von "Prominent getrennt"?
Die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt" hat es in sich: Von Intrigen und Mega-Zoffs bis hin zu Liebesdramen und bitteren Tränen – Langeweile gab es in der Villa definitiv nicht. Im großen Finale wird es jetzt noch einmal besonders spannend, denn ausgerechnet Laura und Jonny, die wochenlang als das stärkste Team galten, müssen kurz vor dem letzten Showdown ihre Koffer packen.
Tränen-Aus für Laura und Jonny
Seit Beginn der Staffel zählen sie zu den Favoriten: Laura und Jonny bewiesen mehrfach Kampfgeist, Cleverness und Durchhaltevermögen. Doch im entscheidenden Moment verpassen sie knapp die Safety – und damit ist ihr Schicksal endgültig besiegelt: Bei der letzten Nominierung wählt die Gruppe das Duo hinaus. Besonders bitter: Als Babu schließlich zugibt, dass sie Laura gerne herausgewählt hätte, fließen bei der Ex von Jonny die Tränen. Getröstet wird sie ironischerweise ausgerechnet von Felix – dem Ex-Freund von Babu.
Doch damit nicht genug: Im Exit-Game müssen die Paare beweisen, wer wirklich ins Halbfinale gehört. Während niemand mit einer einwandfreien Glanzleistung überzeugen kann, versagen Justyna und Adrian völlig – und entpuppen sich am Ende die klaren Verlierer. Für beide ein Schock, denn sie hatten bis zuletzt darauf gepocht, das Format zu gewinnen. Mit drei Paaren geht es dann in die vorletzte Challenge: Jana und Sidar, Jenni und Nico sowie Ariel und Giuliano. Es folgt eine wenig überraschende Wendung: Jenni und Nico, die sich die gesamte Staffel über nur gestritten hatten, brechen mitten im Spiel ab. Damit stehen Jana und Sidar sowie Ariel und Giuliano im ultimativen 1-gegen-1-Finale.
Die Entscheidung: Welches Ex-Paar holt sich den Sieg?
Nach einer letzten Zitterpartie können sich schließlich Ariel und Giuliano durchsetzen und den Jackpot sichern. Damit schreiben die beiden Schweizer ein kleines Reality-Märchen: vom vermeintlichen Außenseiter-Paar zum Siegerduo der Staffel. Während Laura und Jonny als Favoriten gehen mussten und Jenni und Nico an ihrem Dauerstreit zerbrachen, triumphierte ein Paar, das lange unterschätzt wurde. Mit dem Sieg von Ariel und Giuliano endet eine der turbulentesten Staffeln von "Prominent getrennt". Ein Abschluss, der zeigt: Nicht immer gewinnen die mutmaßlich Stärksten – manchmal sind es die, die es einfach schaffen, bis zum Ende durchzuhalten.