"Prominent getrennt": Bitteres Aus für Favoriten – Überraschungs-Sieger räumen ab

Doch damit nicht genug: Im Exit-Game müssen die Paare beweisen, wer wirklich ins Halbfinale gehört. Während niemand mit einer einwandfreien Glanzleistung überzeugen kann, versagen Justyna und Adrian völlig – und entpuppen sich am Ende die klaren Verlierer. Für beide ein Schock, denn sie hatten bis zuletzt darauf gepocht, das Format zu gewinnen. Mit drei Paaren geht es dann in die vorletzte Challenge: Jana und Sidar, Jenni und Nico sowie Ariel und Giuliano. Es folgt eine wenig überraschende Wendung: Jenni und Nico, die sich die gesamte Staffel über nur gestritten hatten, brechen mitten im Spiel ab. Damit stehen Jana und Sidar sowie Ariel und Giuliano im ultimativen 1-gegen-1-Finale.