Ziemlicher harter Tobak zum Start der neuen Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love"! Eigentlich geht es bei "Are You The One" darum, sein Perfect Match zu finden. Insgesamt sind es 21 Singles, die in der fünften Staffel der VIP-Version von AYTO ihren Seelenverwandten bzw. ihre Seelenverwandte finden wollen. Nicht nur eine mögliche Liebe können die Singles am Ende der Reise erwarten, auch ein ordentlicher Jackpot wartet auf die Kandidat:innen, sofern sie alle Perfect Matches finden.