"Are You the One – Realitystars in Love": Enthüllt! Viki soll vergeben gewesen sein
Bei "Are You the One – Realitystars in Love" sorgt Kandidatin Viki für Wirbel – denn sie soll während der Show nicht wirklich Single gewesen sein ...
Viki ist Kandidatin der fünften Staffel "Are You the One – Realitystars in Love".
© RTL / Frank Beer
Ziemlicher harter Tobak zum Start der neuen Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love"! Eigentlich geht es bei "Are You The One" darum, sein Perfect Match zu finden. Insgesamt sind es 21 Singles, die in der fünften Staffel der VIP-Version von AYTO ihren Seelenverwandten bzw. ihre Seelenverwandte finden wollen. Nicht nur eine mögliche Liebe können die Singles am Ende der Reise erwarten, auch ein ordentlicher Jackpot wartet auf die Kandidat:innen, sofern sie alle Perfect Matches finden.
Doch eine Kandidatin scheint das Prinzip der DATING-Show nicht ganz so ernst zu nehmen: Wie jetzt herauskommt, soll Kandidatin Viktoria (23, "Love Island VIP") vergeben in die Show gegangen sein!
Kandidatin Viki soll in einer Beziehung gewesen sein
Auf dem TikTok-Kanal "Let's talk about trash" wurde jetzt veröffentlicht, dass Viki während der Dreharbeiten von "Are You the One – Realitystars in Love" einen Freund gehabt haben soll.
Offenbar wurde der Person, die den TikTok-Kanal betreibt, verraten, dass Viki während der Show mit einem gewissen Noah zusammen gewesen sein soll. Auch seinen Instagram-Namen veröffentlichte der Account.
Mit ihm soll im Vorfeld abgesprochen worden sein, dass Viki in der Show maximal zwei Männer küssen dürfe – was sie bereits in den ersten vier Folgen gebrochen hat. Nach der Show sollen sich Viki und Noah getrennt haben, wie der TikTok-Account weiter verrät.
Ob es sich dabei nur um ein Gerücht oder echte Insiderinfos handelt, ist nicht abschließend geklärt. Noch hat sich Viki nicht zu der Behauptung geäußert.