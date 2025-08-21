"Are You the One – Realitystars in Love": Enthüllt! Viki soll vergeben gewesen sein

Bei "Are You the One – Realitystars in Love" sorgt Kandidatin Viki für Wirbel – denn sie soll während der Show nicht wirklich Single gewesen sein ...

Viki von der fünften Staffel von Are You the One – Realitystars in Love posiert am Strand. - Foto: RTL / Frank Beer

Viki ist Kandidatin der fünften Staffel "Are You the One – Realitystars in Love".

© RTL / Frank Beer

VonInTouch Redaktion
Uhr

Ziemlicher harter Tobak zum Start der neuen Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love"! Eigentlich geht es bei "Are You The One" darum, sein Perfect Match zu finden. Insgesamt sind es 21 Singles, die in der fünften Staffel der VIP-Version von AYTO ihren Seelenverwandten bzw. ihre Seelenverwandte finden wollen. Nicht nur eine mögliche Liebe können die Singles am Ende der Reise erwarten, auch ein ordentlicher Jackpot wartet auf die Kandidat:innen, sofern sie alle Perfect Matches finden.

Doch eine Kandidatin scheint das Prinzip der DATING-Show nicht ganz so ernst zu nehmen: Wie jetzt herauskommt, soll Kandidatin Viktoria (23, "Love Island VIP") vergeben in die Show gegangen sein!

Kandidatin Viki soll in einer Beziehung gewesen sein

Auf dem TikTok-Kanal "Let's talk about trash" wurde jetzt veröffentlicht, dass Viki während der Dreharbeiten von "Are You the One – Realitystars in Love" einen Freund gehabt haben soll.

Offenbar wurde der Person, die den TikTok-Kanal betreibt, verraten, dass Viki während der Show mit einem gewissen Noah zusammen gewesen sein soll. Auch seinen Instagram-Namen veröffentlichte der Account.

"Are You The One - Realitystars in Love"-Kandidatin Sandra Janina posiert im Bikini am Strand.
"Are You The One - Realitystars in Love"
Sandra Janina verrät trauriges Detail

Mit ihm soll im Vorfeld abgesprochen worden sein, dass Viki in der Show maximal zwei Männer küssen dürfe – was sie bereits in den ersten vier Folgen gebrochen hat. Nach der Show sollen sich Viki und Noah getrennt haben, wie der TikTok-Account weiter verrät.

Ob es sich dabei nur um ein Gerücht oder echte Insiderinfos handelt, ist nicht abschließend geklärt. Noch hat sich Viki nicht zu der Behauptung geäußert.

+++ Nach Vorwürfen: Kevin Schäfer nennt Raúl Richter einen "Fremdgeher" – doch wer lügt? +++

"Are You the One – Realitystars in Love" im TV und im Stream

Auch die fünfte Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" wird wie gewohnt exklusiv bei RTL+ ausgestrahlt. Da es sich um ein Originalformat des Streamingdienstes handelt, ist eine Ausstrahlung im klassischen TV-Programm eher nicht zu erwarten.

TVRTLStreaming
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group