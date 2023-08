Ashley Olsen nach Baby-Überraschung: So heißt das Kind des Olsen-Twins!

Es sind Sensations-Nachrichten aus Hollywood! Denn der ehemalige Kinderstar und mittlerweile Modedesignerin Ashley Olsen ist zum ersten Mal Mutter geworden. Doch nicht vor wenigen Tagen, sondern bereits vor Monaten, wie "TMZ" berichtet. Der "Full House"-Star soll vor geraumer Zeit einen süßen kleinen Jungen in New York zur Welt gebracht haben. Den kleinen Buben sollen die stolzen Eltern auf den Namen Otto getauft haben. Allerdings ist unklar, welchen Nachnamen der Olsen-Sprössling tragen wird.

Für die Schwester von Mary-Kate Olsen ist es das erste Kind, das sie mit ihrem Ehemann Louis Eisner bekommen hat. Laut des US-Medienmagazins soll das Paar "begeistert" über ihren neuen Erdenbürger sein. Ein großes Glück für die noch junge Ehe, denn Ashley und Louis haben erst im Dezember letzten Jahres geheiratet.

Für die kleine Familie scheint es das höchste Gut zu sein, ihr Glück so privat wie möglich zu halten. Denn man hat Ashley Olsen nur wenige Male an der Seite ihres Mannes in ihrer Wahlheimat New York gesehen. Sie scheut schon seit Jahren den großen Auftritt und die Öffentlichkeit. Kein Wunder also, dass der Olsen-Twin zur Meisterin darin geworden ist, Dinge Geheim zu halten...