Jan Hofer: Frau & 4 Kinder – So lebt Mr. Tagesschau privat

Umso schöner, dass das schwierige Modell Patchwork-Familie im Hause Hofer zu funktionieren scheint. Das Verhältnis zwischen den Müttern seiner vier Kinder beschreibt Jan Hofer als harmonisch: „Die verstehen sich auch gut. Einer meiner Söhne hat kürzlich geheiratet, da waren wir alle. Wunderbar!“, erklärt er gegenüber „Das neue Blatt“. Von einem Rosenkrieg ist die Familie weit entfernt. Anfangs lebten Jan Hofer und seine Freundin sogar gemeinsam mit seiner Ex-Frau unter einem Dach. Mittlerweile hat sich das Paar aus dem Familienhaus in Hamburg-Lokstedt verabschiedet und eine eigene Bleibe gefunden. Auch wenn sich Jan Hofer und Phong Lan in ihren eigenen vier Wänden pudelwohl fühlen, halten sie ihre Ehe mit einem ungewöhnlichen Trick frisch. Ab und an verbringt das Paar ein romantisches Wochenende in einem Hotel. Welches das ist, bleibt wohl ihr gut gehütetes Liebesgeheimnis...

