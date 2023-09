Aylin Tezel: Jubel-Nachrichten 3 Jahre nach dem "Tatort"-Aus!

"Ich habe damals gespürt, dass die Reise in eine andere Richtung weitergehen muss", erzählt Aylin Tezel gegenüber dem Online-Nachrichtenportal "t-online". Die Schauspielerin wollte sich neuen Herausforderungen stellen, wie sie weiter verrät: "Dazu gehört auf der einen Seite, weiter herausfordernde Schauspielrollen anzunehmen, und auf der anderen Seite – und das ist noch wichtiger für mich –, mein eigenes Regieprojekt auf die Welt zu bringen." Und diesen langersehnten Traum hat sich der ehemalige "Tatort"-Star nun endlich erfüllt.

"Falling into Place" ist das neue Filmprojekt von Aylin Tezel. "Ich habe das Drehbuch geschrieben und den Film inszeniert", erzählt sie euphorisch gegenüber "t-online". Doch damit nicht genug, denn die 39-Jährige hat nicht nur hinter der Kamera Vollgas gegeben, sondern auch davor. In der Kino-Romanze übernimmt sie die Hauptrolle und wird von dem schottischen Schauspieler Chris Fulton unterstützt. "Es ist für mich die größte Veränderung seit dem 'Tatort'-Ende in Dortmund", sagt sie über das Projekt. "Falling into Place" startet bereits am 7. Dezember in den Kinos.