Bachelor-Kandidatin Emily: Das steckt wirklich hinter ihrer Teilnahme!

Doch kann Emily von Strasser den beiden verliebten Ladys ernsthaft gefährlich werden? Definitiv! Nicht zuletzt mit ihren Werten in einer Beziehung punktet sie beim Bachelor! Für die 23-jährige Österreicherin aus Klagenfurth am Wörthersee steht nicht die Karriere, sondern die Liebe an erster Stelle. Für ihren Traummann würde sie ihren Job als Fitnesstrainerin sofort an den Nagel hängen, um mit ihm die Welt zu bereisen. Einen derart freiheitsliebenden Mann hat Emily von Strasser im normalen Leben nicht gefunden, daher versucht sie ihr Glück 2022 bei „Der Bachelor“. Bei Dominik könnte sie damit gut aufgehoben sein…

Die große Liebe fanden sie nicht, doch dafür hat es den einen oder anderen Bachelor auf der Karriereleiter weit gebracht: