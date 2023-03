"Bachelor" David Jackson: Bittere Tränen! Sein Herz zerbricht in 1000 Teile

"Die wahrscheinlich prägendste Situation war, dass meine Schwester krank geworden ist, als meine Schwester die Diagnose bekommen hat, dass sie Krebs hat. Ans Bett gefesselt war, einfach alle ihre Haare verloren, unheimlich abgenommen hat …". Das klingt tatsächlich schlimm! Und dann kullern bei dem coolen Rosenkavalier plötzlich sogar die Tränen. "Ich lag so oft abends im Bett und hab mir gewünscht, dass ich die Haare verliere, dass ich einfach in die Situation komme und sie einfach weiterleben kann. Aber es ist egal, was man sich gewünscht hat, ich konnte es ihr nicht abnehmen." Zum Glück sei seine Schwester mittlerweile wieder gesund. Und er habe gelernt, was es heißt, "bedingungslos zu lieben."

Ob am Ende auch eine der Kandidatinnen in den Genuss seiner bedingungslosen Liebe kommen wird? Das muss sich erst noch zeigen. Und vielleicht lernt man David ja auch noch von seiner weniger soften Seite kennen! Als "Bachelor" möchte sich David offenbar als sensibler Frauenversteher zeigen. Und zugegeben, das gelingt ihm ziemlich gut! Auch mit Mama ist er richtig dicke und natürlich vermisst er sie ganz doll, so allein unter all den fremden Frauen: "Ich bin aufgewachsen mit sehr viel Liebe, meine Mutter trägt sehr viel Liebe in sich. Dass wir so viele Wochen nicht in Kontakt stehen, das ist für sie und auch für mich sehr ungewohnt." Kleiner Trost: Er hat seine Liebsten trotzdem immer am Hals – als Kette. "Die hat einen ganz besonderen Wert für mich. Da sind die Namen von meiner Mutter und meinen zwei Schwestern eingraviert." Man darf gespannt sein, ob am Ende der Staffel noch ein weiterer Name dazukommen wird! David versichert jedenfalls: "Ein Platz wäre auf jeden Fall noch frei."