"Bachelor"-Dominik & Anna: Das wars! Die Koffer sind gepackt

In einer Fragerunde auf Instagram, beantwortete der diesjährige Bachelor alles, was seinen Fans nun auf dem Herzen liegt. Natürlich ist da auch die gemeinsame Zukunft mit seiner Anna Thema. Die beiden geben sich auf Social Media verliebt, wie am ersten Tag und versorgen ihre Fans mit reichlich, süßem Couple-Content. Doch wäre Anna Rossow auch bereit für Dominik alles, was sie sich in Hamburg aufgebaut hat, hinter sich zu lassen? Der ehemalige Rosenverteiler spricht nun über seine Pläne mit ihr nach Gran Canaria zu gehen: