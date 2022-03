Er schenkt Nele Wüstenberg den ersten Kuss, tauscht leidenschaftliche Blicke mit Chiara Fröhlich aus, kuschelt mit Emily von Strasser beim Feuerwerk und will mit Favoritin Jana-Maria Herz beim ersten Date durchbrennen, so richtig entscheidungsfreudig wirkt der Bachelor in diesem Jahr nicht. Doch während all die verliebten Ladys sich große Hoffnung auf ein Happy End machen, hat Dominik Stuckmann sein Herz still und heimlich an eine andere Kandidatin verschenkt. Beim heißen Übernachtungsdate kommt Anna Rossow dem Bachelor verdächtig nah...