Bachelor in Paradise: Baby-Hammer! Serkan und Samira werden Eltern

Samira ist mittlerweile im vierten Monat schwanger und ihr Bäuchlein nicht mehr zu übersehen. Wochenlang mussten sie die Baby-News für sich behalten. Umso glücklicher sind die werdenden Eltern, dass sie es jetzt endlich mit der Welt teilen können. "Man will es ja auch nicht mehr verstecken müssen, man ist ja so stolz und so glücklich!", schwärmte sie. Vor der Geburt steht jedoch erstmal ein Umzug an. Serkan und Samira ziehen in ein gemeinsames Haus in Regensburg. Dem Familienglück steht also nichts mehr im Weg!

