Bachelorette 2022: Enthüllt! Das geschah wirklich hinter den Kulissen

Zudem teilte Stas ebenfalls mit, dass er und seine Mitstreiter gelegentlich Alkohol zur Verfügung gestellt bekommen haben, jedoch nicht dauerhaft. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn wie der 28-Jährige weiter berichtet herrschte in der Villa auch so schon öfters dicke Luft. Besonders ein Kandidat tanzte anscheinend etwas aus der Reihe: "Es gab einen Kandidaten, den einfach niemand wirklich mochte. Der hat sich am Anfang komplett anders dargestellt". Auch gegenüber Bachelorette Sharon, hätten einige eine ganz andere Seite gezeigt, als in der Villa: "Sie haben plötzlich ganz anders geredet und sich ganz anders benommen, haben eine Show abgezogen!"

