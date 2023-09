"Bachelorette" Jennifer Saro: Bittere Neuigkeiten nach dem Finale

Denn Fynns Sieg sickerte schon gleich zu Beginn der Staffel durch. Das Paar wurde nicht nur häufiger zusammen in Jennifers Wahl-Heimat Berlin gesichtet, sondern postete sich auch von denselben Orten. Besonders peinlich: Auf Instagram liest man, dass Fynn seinen Sieg schon im Vorfeld groß herausposaunte. "Seit Tag eins wusste man, dass Fynn gewinnt, weil er hier allen von seinem Sieg erzählt hat. Geht gar nicht!", schimpft ein User. Auch andere schreiben, dass der Lüneburger in Clubs und seinem Umfeld immer wieder mit seinem Sieg geprahlt haben. Sollte RTL dem Paar das nachweisen können, könnte es für Jenny und Fynn ziemlich teuer werden. Denn so etwas gilt ganz klar als Vertragsbruch…