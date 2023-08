"Die Bachelorette" 2023: Enthüllt! Sind Jennifer & Fynn noch zusammen?

In Thailand ließ Bachelorette Jennifer Saro in der 10. Staffel der RTL-Show die Herzen von 20 Männern höher schlagen. Doch nur einer schaffte es am Ende das Herz der alleinerziehenden Mama für sich zu gewinnen. Nach zwei intensiven Dream-Dates mit ihren Finalisten Adrian Alian und Fynn Kunz, musste Jenny eine Entscheidung treffen. In der letzten, entscheidenden Nacht der Rosen fiel ihre Wahl dann auf Fynn! Sind die beiden auch nach dem Finale noch ein Paar?