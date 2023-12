"Bachelorette" Jennifer Saro & Fynn Kunz: Wieder getrennt! "Wir haben einen Fehler gemacht"

Erst im Oktober zogen die beiden in eine gemeinsame Wohnung in Berlin. Doch nur kurze Zeit später haben sich Jenny und Fynn räumlich wieder getrennt. "Wir wohnen nicht mehr zusammen. Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gutgetan hat, so früh zusammenzuziehen. Wir haben da einen Fehler gemacht", gesteht sie in ihrer Instagram-Story. Ein Paar sind sie aber trotzdem noch. Wie es jetzt weitergeht? Fynn sucht sich eine Wohnung in Lüneburg, sie bleibt mit ihrem Sohn "Keksi" in Berlin. "Dann festigen wir unsere Beziehung, weil es einfach zu schnell war. Deshalb ein Schritt zurück", erklärt die "Bachelorette" weiter.