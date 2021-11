Bachelorette Maxime: Bittere Tränen! Sie will so nicht weiter machen!

Doch bei solch "harmlosen" Anfeindungen, wie der obigen, soll es nicht geblieben sein. Weiter gibt Bachelorette Maxime in ihrer Instagram-Story zu auch Morddrohungen ihr gegenüber und Drohungen gegenüber ihrer Familie erhalten zu haben. Da ist es verständlich, dass so etwas die TV-Beauty nicht kalt lässt. Schon in der Staffel zeigte sie sich oft von ihrer emotionalen Seite. Hat sie das Leben in der Öffentlichkeit einfach zu sehr auf die leichte Schulter genommen? Sie selbst gibt zu, dass sie noch viel an sich arbeiten muss um dem Ganzen standzuhalten und zollt Respekt an alle, die dem Medienrummel gewachsen sind. Bleibt nur zu hoffen, dass sie solche Kommentare nicht zu nah an sich heran lässt...

