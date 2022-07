"Bachelorette" Sharon Battiste: Mieses Spiel mit ihren Gefühlen!

Mieses Spiel Sharons Gefühlen!

Vor allem mit Personal-Trainer Lukas knisterte es immer wieder wie zuletzt in der Badewanne vor Bangkok-Kulisse. "Bei uns brennt das Feuer lichterloh", schwärmte Sharon. Aber auch Florist Jan bescheinigte die Bachelorette Traummann-Qualitäten: "Bei mir und Jan ist es so, dass wir uns gefühlt schon länger kennen. Mit ihm wird es jedes Mal intensiver", so Sharon nach ihrem Date in der Thai-Metropole. Selbst Außenseiter Steffen gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit: "Er ist ein Mann, bei dem ich weiß, da bin ich irgendwie safe." Doch genau da liegt das Problem: Denn auch wenn Lukas, Jan und Steffen Sharon in der Show immer wieder beteuerten, wie ernst sie es meinen mit ihrer Suche nach der großen Liebe und Sharon Hoffnung auf ein Happy End machten – sie sollte sich schwer in Acht nehmen. Denn am Ende scheinen die Jungs möglicherweise doch gar nicht so sehr an Sharon, sondern vielmehr an Fame und Karriere interessiert zu sein.

Vor allem Lukas und Jan scheinen nach dem Show-Finale Größeres zu planen, egal wer an der Seite Sharons landet. Laut ihren Instagram-Infos haben beide bereits ein Management engagiert! Weil sie darauf hoffen, jetzt so richtig durchzustarten? Sie wären jedenfalls nicht die ersten, die nach ihrer Teilnahme satte Influencer-Werbedeals und TV-Projekte absahnen. Schon jetzt folgen Jan auf der Instagram-Seite seines Geschäfts fast 100 000 Fans. Klar, die Rosen-Show dürfte da ziemlich gepusht haben. Doch viel schlimmer als die Karrierepläne: Sharons Favoriten interessieren sich bereits auffällig für andere Frauen, folgen sexy Schönheiten auf Instagram und liken sogar fleißig deren Fotos! Bleibt nur zu hoffen, dass Sharon dafür sorgen kann, dass ihr Auserwählter nur ihr allein gehört und es ernst meint mit der Liebe …

