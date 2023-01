Barbara Schöneberger: Fiese Läster-Attacke gegen Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow!

Mit dem neuen Dschungelcamp-Moderator sprach Barbara Schöneberger über seine kommende Zeit in Australien. Erst einmal gab es Zuspruch von der Moderatorin: "Dass die dich gefragt haben, finde ich super: Wen hätte man sonst fragen sollen?", so die 48-Jährige.

Doch mit einer Frage startete Barbara eine fiese Läster-Attacke gegen Jans neue Kollegin, Sonja Zietlow: "Wovor hast du mehr Angst: Vor der langen Reise, vor den Menschen, für die man sich ja teilweise verantwortlich fühlt oder vor den Outfits von Sonja Zietlow?", fragte sie den 39-Jährigen. Der antwortet souverän: "Denen passe ich mich ja an! (...) Das ist das Schöne an Sonja – da fragt man sich bestimmt von außen: Was hat die da an?". Trotzdem findet Jan: "Das ist halt Sonja – anders will ich dich auch gar nicht sehen und so kennt man die!"

Dem stimmt Barbara zu und betont: "Ich würde die gar nicht erkennen, wenn die was Gutes anhätte. Ich will diese Paillettentunika haben und diese 90er-Jahre-Hose", bewundert dann aber doch etwas an ihrer TV-Kollegin: "Die zieht das knallhart durch!", sagt Barbara abschließend.

Seht im Video, wie viel die Promis der diesjährigen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Staffel verdienen!