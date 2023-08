Barbara Schöneberger: Hormon-Rausch! Ist sie sexsüchtig?

Die Entertainerin steht auf attraktive Kerle und deftige Sprüche. In ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" spricht sie über Sex mit prominenten Männern. Und zwar so ausführlich, dass Ehemann Maximilian von Schierstädt sich langsam Gedanken über das gemeinsame Liebesleben machen sollte. Nein, die quirlige TV-Blondine geht nicht fremd. Aber in ihrer Fantasie geht es verdammt heiß her.

Über Leinwand-Hottie Matthias Schweighöfer schwärmt sie: "Mit dem stelle ich mir vor, nach Frankreich zu fahren und zu bu ... bis der Arzt kommt."