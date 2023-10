Barbara Schöneberger: Fremdflirts mit Promi-Männern! Was sagt ihr Ehemann dazu?

Sie schaute Hans Sigl tief in die Augen und offenbarte einem Millionenpublikum ganz nebenbei ihren Sex-Traum, den sie jüngst von dem "Bergdoktor" hatte. Dieser sei ihr eines Nachts auf einem "weißen Pferd mit aufgeknöpfter Bluse" erschienen. Oh, là, là! In ihrer Fantasie geht es wieder mal verdammt heiß her...

Prickelnd wurde es auch, als sie sich für Sänger Andreas Gabalier auf einen Stutzflügel niederlegte. Doch damit nicht genug. Bei einem Kölner Event traf Barbara kürzlich auf Hollywoods Frauenschwarm George Clooney. Mit ihm wollte sie zusammen Champagner aus ihrem Pumps schlürfen. Doch die Promi-Männer scheinen, auf ihre Flirtattacken nicht wirklich anzuspringen. Vielleicht sollte sich Barbara einfach mehr auf ihre Ehe mit Maximilian von Schierstädt konzentrieren. Seit 14 Jahren sind die beiden mittlerweile verheiratet. Fraglich, was er von Barbaras öffentlichen Flirts hält...