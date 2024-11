"Goldene Henne 2024": Gewinner & Highlights der Show!

"Die Goldene Henne 2024" - Deutschlands größter Publikumspreis, in diesem Jahr in seiner glanzvollen 30. Jubiläumsshow, in der Stars aus Musik, Film, Entertainment und Sport sowie Alltagshelden geehrt wurden. Gleich sieben Ehrenpreise wurden an diesem Abend in Leipzig vergeben, darunter die beiden Schlagerstars Roland Kaiser (72) und Peter Maffay (75).

Die MDR-Zuschauer wurden am vergangenen Freitag vom Moderatorenduo Barbara Schöneberger (59) und Florian Silbereisen (43) durch die Veranstaltung geführt und durften sich über die glamouröse Verleihung von insgesamt elf Hennen freuen.