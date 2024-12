"Bares für Rares"-Händler Anaisio Guedes: Hier könnt ihr seine TV-Schätze kaufen!

Frisch im Händlerteam angekommen, hat sich Anaisio Guedes bereits gut in die Runde eingefunden, wie er uns bereits exklusiv verriet. Trotz seiner kurzen Zeit in der Show erinnert er sich an einen ganz besonderen Moment: "Obwohl ich noch nicht lange dabei bin, gab es schon viele tolle Momente, aber das Schönste, was wohl für immer in meiner Erinnerung bleiben wird, war eine Sache von meinem allerersten Drehtag. Ich hatte keine Ahnung, ob ich da überhaupt schon etwas kaufen würde. Aber dann hatte ich das Glück, einen Wandteller von Günther Uecker kaufen zu dürfen." Dieses Stück, von einem seiner Lieblingskünstler und sogar aus seinem eigenen Geburtsjahr stammend, beschreibt er als einen magischen Moment: "Sowas kannst du nicht planen, das ist einfach Schicksal."

Dank seiner monatelangen Vorbereitung bewahrte er jedoch einen kühlen Kopf: "Ich kenne Uecker, ich habe den Künstler hier in meiner Galerie, ich weiß, wie die Preise sind. Bis heute bin ich so dankbar, dass ich da nicht euphorisch mit vielen tausend Euro begonnen habe, denn der Teller war nicht so viel wert." Am Ende zahlte er 400 Euro – ein Preis, der laut Expertise absolut fair war. "Das war die knapp viermonatige Vorbereitung! Stell dir vor, du kommst als Neuling zu 'Bares für Rares' und siehst so einen coolen Teller und sagst: 'Ich gebe 2.000 Euro' – das wäre eine Blamage für mich gewesen." Heute hängt der Wandteller eingerahmt in seiner Wohnung, ein Stück Geschichte, das nicht zum Verkauf steht. "Bei diesem Teller habe ich mir versprochen, dass ich ihn für immer bei mir behalte. Ich habe ihn immer noch eingerahmt in meiner Wohnung."