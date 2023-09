"Bares für Rares"-Star Fabian Kahl: Schreckens-Nacht sorgt für Fassungslosigkeit!

Eine echte Horror-Nacht liegt hinter Fabian Kahl und seiner Freundin Yvonne. Auf der Social Media Plattform "Instagram" meldete sich der "ZDF"-Star nach einer nervenaufreibenden Nacht bei seinen Followern. Bereits am Dienstagmorgen um 2:45 Uhr postete er ein Bild in seiner Story, auf dem Feuerwehrfahrzeuge zu sehen und laute Sirenen zu hören sind. Dazu schrieb er: "Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Feueralarm mitten in der Nacht." Schon kurz danach folgte jedoch die Entwarnung. Es sei nur ein Fehlalarm gewesen. Doch in einem Happy-End endete dieser sehr frühe Morgen trotzdem nicht.

Ein paar Stunden später meldet sich der "Bares für Rares"-Händler persönlich bei "Instagram" zu Wort - mit einer bedrückenden Mitteilung. Denn wie das Paar inzwischen erfahren hat, ist ein Mann bei der chaotischen Evakuierung im Hotel eine Treppe heruntergestürzt und hat sich schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und liegt nun auf der Intensivstation. Ein echter Schock für Fabian Kahl und seine Liebste. Sie selbst sind mit einem Schrecken davon gekommen, doch es hätte auch anders ausgehen können. Daher appelliert der Antiquitäten-Händler nun inständig an seine Follower auf "Instagram": "So schnell kann es gehen. Also, passt immer auf und genießt jeden Tag."