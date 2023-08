Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Juhu, es gibt Grund zu feiern!

Bastian Schweinsteiger wurde am 1. August 39 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag gratuliert ihm seine Frau mit einem süßen Pärchen-Foto, auf dem das Ehepaar bei einem romantischen Dinner vor einer traumhaften Urlaubskulisse zu sehen ist, und liebevollen Worten auf Instagram: "Ich bin so dankbar, das Leben, die Liebe und die Elternschaft mit einem so wunderbaren Mann wie dir zu teilen – Alles Gute zum Geburtstag, Bastian Schweinsteiger.", und versieht den Post mit Herzchen-Emojis.

Auch in den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche an den Fußballprofi.