Bata Illic nach Unfall-Drama: So geht es ihm heute!

"Es geht mir den Umständen entsprechend. Die Operation ist sehr gut verlaufen und ich werde hier von den Ärzten und Schwestern hervorragend umsorgt", verrät Bata Illic nun gegenüber "BILD", nachdem er in seinem Haus in Gräfelfing über eine Teppichkante gestürzt war und sich die Hüfte gebrochen hatte. "Das passierte, als ich im oberen Stockwerk am Kofferpacken für meine Tournee war. Ich bin dann seitlich direkt mit der Hüfte auf die harten 'Cotto'-Bodenfliesen gefallen. Der Schmerz war unerträglich! Ich konnte nicht mehr aufstehen und mich überhaupt nicht mehr bewegen", berichtet er von dem dramatischen Unfall.

Ausgerechnet in dem Moment war seine Frau Olga zwar zu Hause, hörte ihren Mann aber nicht. Bata Illic erzählt: "Sie hat nichts davon mitbekommen. Mein Telefon lag nur zwei Meter von mir entfernt, aber ich konnte es nicht erreichen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um es in die Hände zu bekommen und Olga anzurufen. Sie hat dann gleich einen Krankenwagen alarmiert." Als dann der Rettungsdienst eintraf, war die Erleichterung groß, denn der Musiker hatte große Schmerzen. "Sie haben mir dann eine Reihe von Spritzen gegeben, die mich lokal betäubt haben. Dann haben sie mich in einer Decke ins Erdgeschoss getragen und mit einer Trage weiter in den Krankenwagen. Eine Stunde später lag ich schon auf dem OP-Tisch", schildert er gegenüber "BILD".

Nun befindet sich Bata Illic auf dem Weg der Besserung, der ist jedoch lang und steinig: "Ich muss mit einer Art Rollator neu laufen lernen, bekomme täglich Physiotherapie. Meine Frau besucht mich jeden Tag in der Klinik. Ohne sie würde ich das alles gar nicht schaffen."

Auch der Schock und vor allem die Trauer sind groß. Denn eigentlich hatte Bata Illic große Pläne, wie er im Interview schildert: "Ich bin wirklich sehr traurig, dass ich wegen des Unfalls nicht auf Tournee gehen konnte. Aber ich bin auch dankbar für die große Anteilnahme meiner Fans, die mir auf meiner Facebook-Seite schreiben."