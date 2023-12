Bauer Siegfried: Bodyshaming! Packt Simone jetzt die Koffer?

Zwischen "Bauer sucht Frau"-Kandidat Siegfried und seiner Auserwählten Simone bahnt sich etwas an. In einer Wellness-Oase wollen sich die beiden von der schweren Arbeit auf dem Hof erholen. Im Whirlpool sehen sie sich sogar das erste Mal halbnackt. Doch dann erklärt der bierbäuchige Bullenzüchter, was er von Simones Figur hält.