"Bauer sucht Frau"-Stars Josef & Narumol: Unermüdlicher Kampf um ihre Ehe!

Seit 13 Jahren sind die "Bauer sucht Frau"-Stars Narumol und Josef bereits ein Herz und eine Seele. Dass ein Ehepaar in so einer langen Zeit auch mal steinige Zeiten erlebt, ist nicht verwunderlich. Doch Narumol und ihr Bauer Josef kämpfen um ihr Glück. Gegenüber "Das Neue Blatt" verrät sie: "Ich wurde von meinem Mann 'entführt'. Das hat mich sehr gefreut. Wir arbeiten so viel, dass wir in den letzten Jahren unseren Hochzeitstag sogar völlig vergessen haben. Oder Josef ist vor Erschöpfung im Heu eingeschlafen. Doch diesmal hat er mich richtig überrascht!" Und dieser Ausflug an die Ostsee war auch bitter nötig, wie Josef beichtet: "Wir haben vor acht Monaten angefangen, einen modernen Stall zu bauen. Seitdem hatten wir keine Zeit für uns, nur Stress. Narumol ist immer an meiner Seite, sie ist eine große Hilfe für mich. Ich möchte sie nie mehr missen. Diese Tage im Norden sind für uns wie zweite Flitterwochen."

Das "Bauer sucht Frau"-Kultpaar scheint noch immer Feuer und Flamme füreinander zu sein. Ob da vielleicht erneut die Hochzeitsglocken läuten? "Ja, freilich! Wir gehören zusammen. 2024 machen wir eine große Feier: Dann sind wir 15 Jahre ein Paar", platzt es aus dem Bauern heraus. Und auch für Narumol steht fest: "Als Josef und ich zusammengekommen sind, hat niemand an uns geglaubt. Viele haben gedacht, dass ich nach kurzer Zeit meine Koffer packe und ihn verlasse. Aber ich bin treu wie Gold. Ich wusste schon in der Hofwoche, was auf mich zukommt. Es ist manchmal hart, dann kämpfen wir um unser Glück. Aber aufgeben? Das gibt es bei mir nicht!"