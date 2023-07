Inka Bause: Liebes-Sehnsucht! Sie ist wieder auf der Pirsch

Sie findet ihr Alter ideal, um einen neuen Partner kennenzulernen, wie "Meine Melodie" berichtet: "Menschen in diesem Alter können viel unbeschwerter an das Thema herangehen. Wir haben meist erwachsene Kinder, man ist im Beruf angekommen, hat sozusagen sein Nest gebaut. So kann man viel unbeschwerter ein neues Abenteuer wagen."

Und so geht Inka Bause jeden Tag aus dem Haus mit dem Gedanken: Heute treffe ich meinen Traummann. "Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ich gehe mit offenen Armen durchs Leben und freue mich auf alles, was passiert", erklärt die beliebte Sängerin laut "Meine Melodie" optimistisch. Und wer so viel Liebe zu geben hat und so positiv durchs Leben geht, wird bestimmt nicht mehr lange alleine sein.

Inka macht ja auch noch Werbung für das Online-Datingportal "zweisam.de" für einsame Herzen 50+. Da muss doch auch mal ein passender Mann für Inka dabei sein. Wer weiß, vielleicht ist ihr Traummann nur noch einen Internet-Besuch entfernt oder wartet im alltäglichen Leben auf sie. Inkas Motto: "Man muss einfach neugierig bleiben".