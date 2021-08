Bauer Uwe Abel & Iris Abel: Trennung - Es bricht ihr das Herz

Während Bauer Uwe und Ehefrau Iris im Jahr 2018 in "Das Sommerhaus der Stars" noch gemeinsam zogen, wurde nun bekannt gegeben, dass Uwe in der kommenden "Promi Big Brother"-Staffel (Beginn: Freitag, 06.08. 20:15 Uhr, Sat.1) alleine in den TV-Container zieht. Nicht nur für die Fans der beiden eine absolute Hiobsbotschaft! Auch für Iris und Uwe wird die Situation vollkommen neu sein. Schließlich zeigte sich im "Sommerhaus", wie wichtig die beiden füreinander sind. Wie sich Uwe wohl ohne seine Iris schlagen wird? Und wie es Iris ohne ihren Uwe am Hof ergeht? Wir können definitiv gespannt sein. Momentan scheinen die beiden ihre gemeinsame Zeit jedenfalls noch in vollen Zügen zu genießen. So teilte Iris jetzt erst wieder einen Bild von Uwe, das beim gemeinsamen Kaffeeklatsch entstanden ist. Hoffen wir mal nicht, dass das nicht die Ruhe vor dem Sturm ist...