Beatrice Egli: Aus und vorbei! Sie hat sich getrennt

In Anwesenheit von Millionen Zuschauern performte die Sängerin ihren aktuellen Song "Neuanfang" in seiner Sendung und gestand danach: "Es fällt eine große Last von mir!" Sie bedankte sich bei Giovanni für die Möglichkeit, ihre TV-Premiere bei ihm zu feiern und betonte, dass sie in den letzten Monaten viele Veränderungen vorgenommen hat.

Die Schweizerin hat sich von ihrem Management und ihrer alten Plattenfirma getrennt und sogar einen neuen Bandleader engagiert. Diese Entscheidungen fielen ihr nicht leicht, da diese Menschen sie viele Jahre begleitet und an ihrem Erfolg mitgewirkt haben. Aber warum hat sie sich für diesen Wandel entschieden?