Beatrice Egli & Gregor Hägele: Sie spricht von Liebe!

In der "Beatrice Egli Show" begrüßt die einstige DSDS-Gewinnerin immer wieder prominente Star-Gäste. Für die ausverkaufte nächste Sendung hat sich das Schlager-Strernchen etwas ganz besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit Sänger Gregor Hägele, der in der kommenden Sendung performen wird, will sie auf ein besonderes Thema aufmerksam machen - die Liebe. Genauer gesagt, die Liebe zu sich selbst!