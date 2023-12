Beatrice Egli: Ehrliche Beichte! Florian Silbereisen ist ihr Traummann

Keine Ausreden mehr! Beatrice Egli scheint offenbar doch mehr als nur Freundschaft für den Showmaster zu empfinden. Beim ARD-"Schlagerboom 23" gestand die Sängerin, dass sie von Florian Silbereisen träumt. Im Traum war er für die "DSDS"-Gewinnerin ein Retter in der Not: "Wenn ich wirklich in Schwierigkeiten bin, müsste ich keine Angst haben, weil dann Florian wie 'James Bond' mit dem Helikopter kommt und mich retten würde." Träumt man so etwas von jemandem, dem man rein freundschaftlich verbunden ist? Das heizt die Gerüchteküche natürlich gewaltig an.